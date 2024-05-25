Ankara'da taksi durağında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksi durağında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Demetevler 931. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.'nin çalıştığı taksi durağına geldi. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda silahını çıkartan saldırgan, M.C.'yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, silahıyla birlikte yakalanırken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA