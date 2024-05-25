Ankara'da Otomobil Yangını Vatandaşları Zorladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Sağduyu Caddesi'nde hareket halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araç içindekiler ve çevreden gören vatandaşlar yangını söndürmek için harekete geçti. Vatandaşların uzun süren mücadelesi sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ANKARA