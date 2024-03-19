Ankara'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sıkışan kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA