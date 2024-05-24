Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Milyon 825 Bin TL Değerinde Tütün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 825 bin Türk Lirası olan kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucunda A.C. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tırda yapılan arama sonucunda; piyasa değeri 3 milyon 825 bin Türk Lirası olan kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konularak, A.C. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA