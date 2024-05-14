Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA