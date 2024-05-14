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Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 21 kamu personeli ve 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheli, eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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