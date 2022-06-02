Seyirdeki araç alev alev yandı - Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Olay, Keçiören ilçesinin Hasköy Mahallesi, Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç, henüz belirlenmeyen bir sebeple alev alev yandı. O anlar seyir halinde olan başka bir aracın içerisinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa