Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu göçmen Jandarma Ekiplerinin yaptıkları kontrollerden sonra otobüsle Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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