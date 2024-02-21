Amasya'da tır faciası kamerada

Amasya'nın Suluova ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kavşakta tırın önüne tanker çıktı. Tankere çarpmaktan ani manevrayla kurtulan tır yan yatarak devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Aktar yönetimindeki İran'a giden içecek yüklü 34 NB 0174 plakalı tır, Suluova giriş kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta ilerlerken yeşil ışıkta geçiş yapan sürücü Akif Emrah Taşdemir'in kullandığı 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankere çarpmaktan ani manevrayla kurtuldu. Kontrolden çıkan tır yan yatarak yola devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA