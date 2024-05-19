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Alkolden ayakta duramadı, 'Tansiyonum var' dedi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fazla alkol sebebiyle ayakta duramayan ve düşerken yüzünü ağaçlara çarpan şahıs, hastaneye kaldırılırken, "Tansiyonum var, ondan böyle oldum" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fazla alkol sebebiyle ayakta duramayan ve düşerken yüzünü ağaçlara çarpan şahıs, hastaneye kaldırılırken, "Tansiyonum var, ondan böyle oldum" dedi.

Olay Mehmet Alipaşa Mahallesi Kandıra sapağında bulunan yürüyüş yolunda meydana geldi. Yeşillik alanda yarı çıplak halde ve yüzüstü yatan şahsı gören vatandaşlar yardımına koştu. Yaşlı adamın tuhaf hareketler sergilemesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü olduğunu tespit edilen adama ilk müdahalede bulundu. İlk müdahalesi tamamlanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, "Tansiyon var bende, ondan böyle oldum" dedi.

Olayı anlatan vatandaş, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum ancak adamı gördüğümde yerde yatıyordu. Arkadaşlar yerden kaldırmaya çalıştı ancak kaldıramadı. Alkollüydü, şimdi de 'tansiyonum vardı' diyor. Şahıs hastaneye götürüldü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tansiyon Kocaeli 3.Sayfa Haberler

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