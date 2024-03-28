Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26-27 Mart tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 135 araç kontrol edilirken, 23 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri tarafından 1 aranan şahıs yakalandı, 1 kişinin ehliyeti ise geri alındı. - ANTALYA