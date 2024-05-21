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Alanya'da bıçaklı saldırgan sandalye ve sopalarla dövüldü

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Alanya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bıçakla saldırdığı kişilerden sandalye ve sopalarla meydana dayağı yedi. Şahsın dayak yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bıçakla saldırdığı kişilerden sandalye ve sopalarla meydana dayağı yedi. Şahsın dayak yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Alanya Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki bıçakla Öğretmenevi personeliyle sözlü tartışma yaşadı. Ardından personele bıçağı zaman zaman sallayan şahıs, Öğretmenevinin kapısından uzaklaşırken içerden çıkan bir kişi ise elinde sandalye ile arkasından vurdu. Görevli personel sandalyeyle şahsa arka arkaya vurmaya devam etti. Olaya çevredeki esnaf da dahil olurken saldırgan şahsa bazı vatandaşlar da sopa ve tekmeler vurdu. Yere düşen şahsa, yaklaşık 7 kişilik grup tarafından adeta meydan dayağı atıldı.

Dayak cep telefonu kamerasında

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçaklı şahsın Öğretmenevi önünde personele doğru yöneldiği ve sözlü tartışma yaşadığı görüldü. Ardından sözlü tartışma yaşadığı kişinin eline aldığı sandalyeyle şahsa vurduğu ve çevredeki vatandaşların da yere düşen şahsa tekmeler savurduğu anlar yer aldı. Bir vatandaşın ise 'yeter arkadaşlar' dediği de görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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