Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Araçtan Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Alanya ilçesinde bir araçtan tabanca ile havaya ateş açılması sonucu genel güvenlik tehlikeye sokuldu. Şüpheliler yakalandı ve yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Tutuklama kararı verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde araçtan tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 1 kişi tutuklandı.

Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde, bir araçtan tabanca ile havaya ateş açıldı. İhbarın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerinin H.K. ve C.K. olduğu tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adresleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şahıslara ait ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden C. K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Tutuklama Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title