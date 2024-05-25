Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına: 1 kişi yaralandı, 5 evin çatısı uçtu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç köyünde meydana gelen fırtınadan dolayı 1 kişi yaralandı, 5 evin çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç köyünde meydana gelen fırtınadan dolayı 1 kişi yaralandı, 5 evin çatısı uçtu. Evleri zarar gören vatandaşların konutlarında hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan fırtınada yaralanan 1 kişinin, hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekibi personelleri tarafından hasar tespit çalışmaları başladı. - AĞRI