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Afyonkarahisar ve Muğla'da Tefecilik Yapan 9 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Operasyonda 25 milyon TL değerinde mal varlığı akladıkları belirlendi.

Afyonkarahisar ve Muğla'da tefecilik yaparak elde ettikleri yaklaşık 25 milyon TL değerindeki mal varlıklarını aklayan 9 şahıs polis tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Muğla'da yapıldı. Tefecilik yaparak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarların müşteki şahıslardan faizi ile birlikte nakit yada gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri tespit edildi. MASAK ve vergi müfettişlerince tanzim edilen raporlara göre ekipler şahısların 25 milyon 550 bin TL değerlerinde mal varlığı akladıklarını belirledi. Şahısların adreslerine yapılan baskınlarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 adet çek ve senet, 4 adet tapu, 1 adet tabanca ve 72 adet mermi, 9 gram esrar, 2 adet ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

6 adet taşınmaza el konuldu

Operasyon sonrası yakalanan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Şüpheli şahısların 6 adet taşınmazına Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden el konulduğu kaydedildi.

Şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Muğla Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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