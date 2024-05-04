Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Sürücüye 45 Bin 210 Lira Cezai İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında aracıyla drift atarken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ehliyetsiz sürücüye polis 45 bin 210 lira ceza kesti.

Afyonkarahisar'da mahallenin ortasında aracıyla drift atarken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ehliyetsiz sürücüye polis 45 bin 210 lira ceza kesti.

Olay, kent merkezi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Mahallenin ortasında 03 EA 038 plakalı otomobil ile drift attığını gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile kayıt altına alıp ardından polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinden sürücünün R.K., olduğunu belirledi. Aracı Hıdırlık mevkisi yakınlarında yakalayan ekipler ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 45 bin 210 lira idari para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title