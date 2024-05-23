Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cenap E., idaresindeki 02 ABF 699 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Cenap E., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN