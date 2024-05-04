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Adana'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatılar uçtu

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Adana'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerlerinden söküldü, iş yerlerinin çatıları uçtu. Bir ağaç otomobilin üstüne devrilirken, bir bankanın çatısı da uçtu. Elektrik direkleri de devrildi.

Adana'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirirken bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde ağaçlar yerlerinden söküldü. Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde bir ağaç otomobilin üstüne devrildi. Bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağaçları parçalara ayırarak kaldırdı.

Banka çatısı uçtu

Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kamu bankasının da çatısı uçtu. Uçan çatı, banka ile yanındaki apartmanın boşluğuna düştü. O sırada kimsenin bölgeden geçmemesi can kaybının önüne geçti. Bölgeye çağrılan zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Elektrik direkleri devrildi

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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