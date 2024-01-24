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Adana'da Emlakçı Tarafından Dolandırılan Kadınlar Mağduriyetlerini Anlattı

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Adana'da ev almak isteyen iki kadın, emlakçı tarafından dolandırıldıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmediğini söyledi. Emlakçının tutuklandığını belirten kadınlar, diğer mağdurların da olduğunu ifade etti.

Adana'da ev almak isterken emlakçı tarafından 720 bin lira dolandırıldığını öne süren iki kadın, emlakçının şikayet üzerine tutuklandığını ancak onlarca mağdurun parasını geri alamadığını söyledi.

40 yaşındaki Hatun Yalım Sümer, 2 sene önce Çukurova ilçesine bağlı Barış Manço Bulvarı'nda yeni bir ev almak için emlakçılık yapan halasının oğlu T.Y. (36) ile görüşüp anlaştıktan sonra arabasını ve oturduğu evi sattı. Ancak anlaştığı daireyi alamayan Sümer'e, iddiaya göre bunun yerine 480 bin lira karşılığında Sarıçam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapım aşamasındaki bir apartman dairesi satıldı.

Apartman 10 yıllık mahkemelik çıktı

Tapudan sonra durumu fark eden Sümer, satın aldığı dairenin de 10 yıldır mahkemelik olduğunu ve tapu iptali kararı bulunduğunu öğrendi.

Şikayetçi oldu, kuzeni tutuklandı

Öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Sümer, kuzeni hakkında şikayetçi oldu ve başkalarının da bu şekilde dolandırıldığını öğrendi. Mağdurların çoğalması üzerine geçtiğimiz günlerde T.Y. tutuklandı.

Ağabeyi borçları ödeyeceğini vadetti

T.Y.'nin tutuklanmasının ardından öğretmen olan ağabeyi İ.Y., Hatun Yalım Sümer'e, "Kardeşimi bırak. Borçları ben üstleniyorum. Bundan sonra ben ödeyeceğim" dedi ancak sadece 120 bin lira ödeme yaptı ve bir türlü kadının mağduriyeti giderilmedi.

"Başka mağdurlar da var"

Hatun Yalım Sümer, "Öz dayımın oğlu tarafından dolandırıldım. Sonrasında bana başka bir daire sattılar oranın da tapu iptal davası varmış. Benim çocuklarımın rızkını bunlar dolandırdı. Birçok mağdur var. Ben usandım bunlarla uğraşmaktan. Dosyaları patlak verdiği için adam tutuklandı ağabeyi kefilim dedi ama 120 bin lira sadece ödeme yaptı. Ben adalete güveniyorum. Bunlar şehidimizin kan parasını dahi yemiş insanlar. Öz halasının kızına bu yapılmaz" dedi.

"360 bin lira dolandırıldım"

Adle Uygur isimli başka bir mağdur ise T.Y. tarafından 360 bin TL dolandırıldığını öne sürerek, "Ben bu şahsı yeğenimin arkadaşı olduğu için tanıyordum ve yeğenim bu şahıstan daire satın almıştı. Ben de arsa almak başvurdum. Acele ettirdi bana 360 bin lirayı önden yolladım. Gerisini tapudan sonra verecektim ama bir türlü tapuya gidemedik. 3 ay geçti ve dolandırıldığımı anladım. Şikayetçi oldum, şu anda cezaevinde. Mağdurum ben, hakkımı nasıl alacağım bilmiyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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