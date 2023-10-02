Adana'da düğünde çocuğa şiddet olayı

Adana'da bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Damat para kapmak isteyen çocuğu böyle fırlattı

ADANA - Adana'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı meydana geldi. Kentte bir düğünde gelinin gelinliğini çekiştiren küçük çocuk, damat tarafından tutularak yere fırlatıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat ise gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı.

Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.