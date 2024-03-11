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Adana'da 43 Ruhsatsız Silah ve 40 Bin 751 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Adana Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarla 43 ruhsatsız silah ve 40 bin 751 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı.

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarla 43 ruhsatsız silah ve 40 bin 751 uyuşturucu hap ele geçirdi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuz" ilkesiyle operasyonlarına hız verdi. Bu çerçevede, araştırma devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri suçluları yakalamak için şok baskınlar yaptı. Polis 3-9 Mart tarihleri arasında, 43 ruhsatsız silah, silahlarda kullanılan 38 şarjör ve 650 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silahların yanı sıra, 2 kesici-delici alet, 303, 85 gram narkotik madde, 40751 uyuşturucu hap ve 13 çalıntı motosiklet de ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalanırken bunlardan 38'i tutuklandı - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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