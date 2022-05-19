4 yaşındaki çocuğun şelale deresine düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Haberler

Antalya'da 4 yaşında bir çocuğun Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü dereye düştüğü ihbarı, polis ekiplerini alarma geçirdi. Denizden ve karadan yapılan aramada çocuktan bir ize rastlanmadı.

Olay, saat 16.00'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Düden Park içerisinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü dere içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, dereye 4 yaşında bir çocuğun düştüğünü söyledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi de şelalenin denize döküldüğü alana gelerek deniz üzerinden arama gerçekleştirdi. Karadan ve denizden yapılan aramada bir ize ulaşılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa