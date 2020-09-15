3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yarın başlıyor
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3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yarın başlıyor

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin 3'üncüsü yarın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

3. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yarın başlıyor
15.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:28

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin 3'üncüsü yarın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, 16-19 Eylül'de Kırkpınar'da düzenlenecek festivale tüm vatandaşları davet etti.

Sektörün en kapsamlı festivalini ilgili paydaşlarla birlikte en iyi şekilde gerçekleştireceklerini anlatan Yüce, festival boyunca pandemi kurallarının hassasiyetle uygulanacağını vurguladı.

Yüce, Sakarya'nın peyzaj ve süs bitkiciliği üretiminde ülkenin lokomotifi olduğuna değinerek, "İnşallah bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz festival, şehrimizde bu alanı kapsayan tüm çalışmaları daha da zenginleştirecek ve sektör üreticilerine katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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