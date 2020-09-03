3 Eylül 2020 Perşembe 31233 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 3 Eylül günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 3 Eylül 2020 ve 31233 sayılı Resmi Gazete...

3 Eylül tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 248 sayfadan oluşan 3 Eylül 2020 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31233 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919)

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Yapımı Planlanan Meydan Projesinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından?Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920)

–– Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)

–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Arıcaklar?KÖK-Söğütçük Grubu Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel?Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2922)

–– 154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik?İletim?Anonim?Şirketi Genel?Müdürlüğü Tarafından?Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923)

–– Amasya İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2924)

–– Samsun-Kalın?Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi Kapsamında Demiryolu Hattının 154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat?Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla, Amasya İli, Merkez?İlçe, Büyükkızılca Köyü Sınırları İçerisinde?Yer?Alan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye?Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel?Müdürlüğü Tarafından?Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2925)

YÖNETMELİKLER

–– Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/22)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/23)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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