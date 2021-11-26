ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - 3. ÇEKMEKÖY KİTAP FUARI BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi Kitap Fuarı 26 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde, Madenler Meydanı'na kurulan alanda düzenlenen 3. Çekmeköy Kitap Fuarı kapılarını açtı. 82 yayınevi ve yüzlerce yazarın katıldığı fuar, 5 Aralık'a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Sabah 10: 00'da kapıları açılan fuar akşam 21: 00'a kadar devam edecek.

Açılış gününe yoğun ilgi

3. Çekmeköy Kitap Fuarı; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve yüzlerce kitapseverin katılımı ile açıldı. Fuarın ilk günkü konukları; Ekranların sevilen yüzü gazeteci yazar Cansu Canan Özgen ve Akademisyen, Yazar, 25. - 26. Dönem Ak Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay oldu.

Gazeteci yazar Cansu Canan Özgen kitap fuarının ilk gününde Çekmeköylülerle buluşup keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bugün üçüncüsünü açtığımız kitap fuarımız öncelikle Çekmeköy'ümüze, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Çok önemli bir konumda açtık fuarımızı. Hemen yanı başımızda metromuzun çıkışı var, Yeşilköy'den, Üsküdar'a bağlantılı bir metronun son noktası burası. Buradan Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile'ye hatta Ümraniye'nin sağ tarafında bulunan birçok mahallelerimiz bu metroyu kullanıyor. Bu metrodan çıkan her gencimiz, kardeşimin bu fuarı ziyaret edebilecek. Geçen sene 2 yüz binin üzerinde ziyaretçimiz vardı. İnşallah bu sene 3 yüz binleri geçecek olan bir potansiyeli var. Bizler istiyoruz ki insanımızın, gencimizin, yaşlımızın bir kitabı, bir eseri hemen arayıp bulsun. Her çalışmamızı büyük bir istekle yapıyoruz ama kültür, bilim ve bilgi için yapılanlar bizi gerçekten çok mutlu ediyor. " dedi.

25. - 26. Dönem Ak Parti Siirt eski Milletvekili Yasin Aktay, " İstanbul'un her bir semti hatta her bir mahallesi bir gezegen gibidir. Oysa şikayet ettiğim bir şey bugün şehirlerimiz her birisi birbirine benzer hale gelmiş durumda. Bütün semtlerimiz bütün şehirlerimiz birbirine benzemiş birer gezegen olma vasfını çoktan yitirmiş durumda. Ama belediyecilik, hayırlı belediyecilik şudur ki hem belediye içerisinde o semti canlandırmanın yolu hem de insanlarını o semte katmak, o semtin insanlarında sürekli bu tür kültürel faaliyetlerle o sevgiyi tekrar canlandırmak, ihya etmektir. En önemlisi de kitap yoluyla ihya etmektir. Allah bizi hep böyle kitapla irtibatı devam edenlerden kılsın. Bu kitap fuarı da hayırlı ve devamlı kılsın. " dedi.

Çekmeköy Kitap Fuarında okurları ile buluşan Canan Cansu Özgün, "Öncelikle çok teşekkürler. Bizim zamanımızda böyle kitap fuarları yoktu. Ben üniversiteye 2007 girişliyim böyle bir yazarla vesaire buluşmak çok üst düzey bir şeydi. Hatırlıyorum okula çok hayranı olduğum bir yazar geldi ama inanılmaz hayranıyım. Yani kitaplarını ikişer kere üçer kere okumuştum benim resmen idolüm olan bir kadındı. Okula geldiğinde o kadar hayal kırıklığına uğradım ki anlatamam. O gün benim hayatımda bir kazanım oldu, yaşadığım olumsuzluklardan bir şeyler kazanmaya çalışıyorum sürekli. " dedi.

5 Aralık'a kadar açık kalacak fuarda; Cansu Canan Özgen, Vehbi Vakkasoğlu, Mete Yarar, Abdurrahman Uzun, Alişan Kapaklıkaya gibi ünlü gazeteci ve yazarlar Çekmeköylüler ile buluşacak.

Fuara ait tüm bilgilere söyleşi gün ve saatlerine www. cekmekoy. bel. tradresinden ve belediyeye ait sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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