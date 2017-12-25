25 Aralık Darbeye Teşebbüs" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşmaya, başka suçtan tutukluların da olduğu 11 tutuklu ile bir tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmada savunma yapan eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri Başkomiser Arif İbiş, kendilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı takibe almadıklarını iddia etti.



Savcının kafasına göre iddianame hazırladığını ve kendilerini suçlu gösterdiğini öne süren İbiş, "Hatta savcı iddianame hazırlamamış, resmen saçmalamış. Buna 'sahtecilik' denir. Bizi darbe yapmakla suçluyorlar. Ben bu savcının seviyesine inmem. Ayrıca Erdoğan'ın ve bakanların gözaltına alınması yönünde talimat verdiğim söyleniyor. Talimatı verdiğim kişiler, o saatlerde evlerinde uyuyorlardı." iddialarında bulundu.



Savcının konulara gizem katmak için yalanlara başvurduğu ithamında bulunan sanık İbiş, "Sahte belgelerle iddianame hazırlamış. Sen savcı değil bir şizofrensin. Kendi yalanlarıyla hazırladığı iddianameyle bizlere kumpas kurdu. Savcının burada yapmak istediği adeta köylü kurnazlığıdır. Bize darbeci denmek isteniyor. Bu siyasi iktidar gidecek yarın yine yüz yüze bakacağız." ifadelerini kullandı.



İbiş'in savunmasına, salondaki izleyiciler tepki gösterdi.



Sanık Topçu salondan çıkarıldı



Salonda bulunan izleyiciler ile sanık eski Emniyet Müdürü Yasin Topçu arasında da tartışmalar yaşandı.



Tartışmaların büyümesinin ardından, sanık Topçu izleyicilere dönerek küfür etti. Müşteki avukatları da olaya tepki göstererek, Topçu hakkında suç duyurusunda bulundukları belirtti.



Mahkeme heyeti, sanık Topçu'nun salondan çıkarılmasına hükmetti. Duruşma, yarına ertelendi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.



İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Sanık iki polis hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ila on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti.