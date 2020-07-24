24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Aydınpınar Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Özlü, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümünde tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Gazetecilerin sorunlarının ve kent için yapılması gerekenlerin karşılıklı istişare yapıldığı toplantıda Özlü, bölgenin ve kentin kalkınması için gazetecilerin önemli rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi şeklinde son buldu.

Özlü, toplantı sonunda gazetecilere Düzce Belediyesi Maske Atölyesinde üretilen maskelerden hediye etti.

Kaynak: AA