24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 İleri Üçlü 00:30 Süper Lig Özetler 01:00 TFF 1. Lig Özetler 01:30 İngiltere Premier Lig Özetler 02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 02:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 02:30 Spor Artı 04:00 TFF 1. Lig Özetler 04:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ. 04:00 Hedef Süper Lig 04:30 Süper Lig Özetler 05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:00 La Liga Özetler 06:25 Efsanelerin İzinde 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 TFF 1. Lig Özetler 08:00 Manchester United - Chelsea 08:00 İlk Baskı 08:30 Arsenal - Manchester City 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:50 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Spor Bülteni 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:30 İngiltere Premier Lig Özetler 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:30 Süper Lig Özetler 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Dakika Skor 21:00 Hedef Süper Lig 22:40 Stadyum 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com