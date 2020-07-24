24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
24.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

00:30 Süper Lig Özetler

01:00 TFF 1. Lig Özetler

01:30 İngiltere Premier Lig Özetler

02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

02:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

02:30 Spor Artı

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.

04:00 Hedef Süper Lig

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:00 La Liga Özetler

06:25 Efsanelerin İzinde

06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 TFF 1. Lig Özetler

08:00 Manchester United - Chelsea

08:00 İlk Baskı

08:30 Arsenal - Manchester City

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:00 Spor Bülteni

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:30 İngiltere Premier Lig Özetler

17:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:30 Süper Lig Özetler

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Dakika Skor

21:00 Hedef Süper Lig

22:40 Stadyum

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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