24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
24 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
00:30 Süper Lig Özetler
01:00 TFF 1. Lig Özetler
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:30 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.
04:00 Hedef Süper Lig
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 La Liga Özetler
06:25 Efsanelerin İzinde
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 Manchester United - Chelsea
08:00 İlk Baskı
08:30 Arsenal - Manchester City
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Süper Lig Özetler
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:00 Hedef Süper Lig
22:40 Stadyum
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com