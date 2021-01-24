24 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:35 Biatlon
00:40 Haberler
00:45 Snooker
01:05 Biatlon
02:45 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
07:00 Bisiklet
08:00 Rally Raid
08:00 Snooker
09:00 Rally Raid
09:30 Alp Disiplini
09:30 Nordic Combined
10:20 Nordic Combined
10:30 Alp Disiplini
11:50 Alp Disiplini
12:10 Alp Disiplini
13:30 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
15:30 Nordic Combined
15:55 Alp Disiplini
16:55 Biatlon
17:50 Kayakla Atlama
18:15 Kayakla Atlama
19:30 Haberler
19:35 Biatlon
20:00 Haberler
20:05 Alp Disiplini
21:00 Alp Disiplini
21:55 Biatlon
22:00 Biatlon
23:25 Haberler
23:30 Kayakla Atlama
Kaynak: InterSinema.com