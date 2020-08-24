24 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
02:15 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N 1K
04:30 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
05:30 Akasya Durağı
07:00 Ankara'nın Dikmeni
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
21:45 The Matrix Reloaded
22:45 Uzak Ara Eğlence
Kaynak: InterSinema.com