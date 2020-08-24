24 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 02:15 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:00 5N 1K 04:30 Müzik Arası 05:00 Yabancı Damat 05:30 Akasya Durağı 07:00 Ankara'nın Dikmeni 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:15 Çatı Katı Aşk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu 21:45 The Matrix Reloaded 22:45 Uzak Ara Eğlence Kaynak: InterSinema.com