21 TIR dolusu içkiyle KDV ve ÖTV vurgununun ayrıntıları ortaya çıktı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan ihraç edilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya satılan 21 TIR dolusu içki ile yapılan yaklaşık 40 milyon TL'lik KDV ve ÖTV vurgununda 31 kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan ihraç edilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya satılan 21 TIR dolusu içki ile yapılan yaklaşık 40 milyon TL'lik KDV ve ÖTV vurgununda 31 kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüphelilerin vergi ödememek için gümrükte işlem gören başka firmalara ait ihracat beyannameleri üzerinde tahrifat yaparak, sahte evrak ve resmi mühürlerle ihraç etmiş gibi gösterdikleri sahte beyannameleri vergi dairelerine verdikleri ortaya çıkarıldı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, içki imalatı yapan bir firmanın ÖTV ve KDV ödememek için 21 TIR dolusu içkiyi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan geçirmiş gibi gösterip yurt içinde piyasaya sürdüğü ve yaklaşık 40 milyon liralık vurgun yaptığını belirledi. Firmanın vergi oyunu, ihraç ettiğini öne sürdüğü alkollü içecekleri teyit etmek için gümrükten belge istemesi ile fark edildi. Görevlilerin dikkati sayesinde fark edilen vurgun sonrası vergi daireleri ile yapılan yazışmalarla ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Artvin, İstanbul ve Kırklareli'nde aralarında firma ve paravan firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve araç şoförlerinin de yer aldığı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen güvenlik güçleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı, doküman, belge ve evraklara el kondu.

SAHTE BEYANNAME HAZIRLANMIŞTürkiye'de alkollü içecek imalatı, satışı ve pazarlaması yapan bir firma, paravan olarak kurulan üç firmaya KDV ve ÖTV vergisi tahsil edilmeden ihraç edilmek üzere 337 bin 778 şişe rakı ve votka türü alkollü içecek satışı gerçekleştirdi. Paravan olarak kurulan firmalar 40 milyon 325 bin TL tutarındaki KDV ve ÖTV bedelini ödememek için Sarp Gümrük Müdürlüğü'nde işlem gören başka firmalara ait 21 adet ihracat beyannamesi üzerinde tahrifat yaparak, sahte evrak ve sahte resmi mühürlerle ihraç etmiş gibi göstererek sahte beyannameleri vergi dairelerine ibraz etti.'ALKOLLÜ İÇECEK YERİNE 'TEKTSİL, MOBİLYA, SEBZE-MEYVE'Soruşturmada, yurt içerisinde yapılan aramalar sonucunda paravan olarak kurulan firmaların adreslerinde bulunmadığı, üretilen kaçak alkollü içkinin yurt içi piyasasına el altından satıldığı tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce şüphelilerden alınan ifadelerde; araç şoförlerinin alkollü içecekleri Gürcistan'a götürmediklerini itiraf etti. Gürcistan gümrük makamları ile yapılan temaslar sonucunda sahte belgelerde plakası belirlenen 21 TIR'ın Türkiye'den bu ülkeye 'tekstil, mobilya, sebze ve meyve yükü' götürdükleri, alkollü içeceklerin hiç ihraç edilmediği belirlendi. Bu ülkedeki evraklar ile vergi dairelerine ibraz edilen gönderici ve alıcı bilgilerinin uyuşmadığı, paravan firmaların Gürcistan'a hiçbir şekilde ihracat işlemi gerçekleştirmedikleri ortaya çıkarıldı. İFADELERİ ALINDI

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmada 3 firma ve 31 şüpheli şahıs hakkında 'resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve gizlemek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet KAÇAR