2022'nin düğün trendlerinde teknoloji ön planda

Yaptığı davet ve organizasyonlarla dikkat çeken iç mimar Heval Zengoğlu'nun imzasını taşıyan düğün sergisi Wedding Dream Art, İstanbul'da yapıldı. 2 gün süren etkinlikte düğünü teknoloji ve sanatla buluşturan masa konseptleri dikkat çekti. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı sergide özel masa tasarımları, mapping showlar ve dans gösterileriyle 2022'nin düğün trendleri görücüye çıktı.

ARTIK HER MASANIN BİR HİKAYESİ OLACAK

Türkiye'de ilk kez böyle bir sergi yapıldığını aktaran Zengoğlu, "Hayalimi gerçekleştirdim. 2022 yılında ve daha sonrasında nasıl düğünler yapmak istediğimi, hayallerimi göstermek için bu sergiyi açtım. Sergide 2022 yılının düğün trendleri, konsept masalar, yeni objeler var. Serginin en dikkat çeken kısmı ise teknolojiyle bütünleşen masaların görücüye çıkmasıdır. Artık teknoloji odaklı düğünler yapacağız. 2022 düğün sektöründe teknolojiyle bütünleşen masaların, farklı konseptlerin olacağı bir yıl olacak. Artık her masanın bir hikayesi olacak" diye konuştu.

KIŞIN RENGİ BEYAZ VE YEŞİL

'Düğünler yazın olur' alışkanlığının yavaş yavaş değiştiğini söyleyen Zengoğlu, "Artık sonbahar ve kış aylarında da çok düğün oluyor. Ona göre konseptler tasarlıyoruz, genelde beyaz ve tonları ile yeşil rengini kullanıyoruz. Sonbaharda ise turuncu ve sarıların yoğun olduğu konseptler düzenliyoruz. Masanın üzerine mapping görselleri ekliyoruz, teknolojiden faydalanarak gelin ve damadın tanışma hikayelerini, fotoğraflarını masalara yansıtabiliyoruz. Böyle masaların üzerinde hiçbir obje, çiçek olmuyor. Masanın dekorasyonunu teknolojiyle bütünleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTLER DE FARKLI TEMA VE KONSEPT İSTİYOR

Düğünün olduğu mekanın duvarlarına da mappingler yansıttıklarını belirten Zengoğlu, "Bunlar konsepte göre değişebiliyor. Gelin ve damadın istediği gibi hayallerine, düğünün temasına uygun tasarlayarak bu şovları yapabiliyoruz. Yeni yılda ve sonrasında böyle şovlar çok revaçta olacak. Çiftler de yeniliklere çok açık, farklı tema ve konseptler istiyorlar. Türkiye de bu anlamda çok gelişti, çok güzel düğünler yapılıyor. Düğünlere hazırlanmaya 3 ay önceden başlıyoruz. Çünkü her masaya göre tema oluşturuyoruz. Ciddi bir ekip işi yapılıyor" dedi.

100 KİŞİLİK DÜĞÜN 200 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Böyle özel konsept masaların fiyatına ilişkin de bilgi veren Zengoğlu, "100 milyon liralık düğün sektöründe gelinlikçisinden, kuaförüne, otel işletmecisinden, kuyumcusuna kadar birçok iş kolu var. Her yıl ortalama 600 bin düğün oluyor ve 1.2 milyon kişinin evleniyor. Türkiye'de düğün sektörü yıllık yaklaşık 100 milyar liralık ekonomi yaratıyor. Çok önemli bir sektör. Sergideki gibi özel konsept masalarla 100 kişilik bir düğün yapmak isterseniz 200 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

YABANCILAR DÜĞÜN İÇİN ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Türkiye'nin her yıl yabancıların düğünlerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Zengoğlu, "Ancak pandemi nedeniyle durmuştu. 2022 yılında kur avantajı ve üstün hizmet kalitesinden yararlanmak isteyen Afganistan, Pakistan, Hint ve Lübnan düğünlerine ev sahipliği yapacağız, şimdiden talepler geliyor. Hem ben hem de birçok meslektaşım görüşmeler yapıyor. Bu yıl ülkemiz düğün sektörünün yıldızı olacak. Yabancılar özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum'da düğün yapmak istiyor. En az 3 gün düğün yapıyorlar. Her düğün için ortalama 300 yabancı misafir geliyor. Bu misafirlerin harcamaları da Türkiye'ye ciddi bir turizm geliri sağlıyor. Yabancılara genelde renkli konseptlerde masalar hazırlıyoruz. Gösterişli ve gold detayların yoğun olarak kullanıldığı düğünler yapıyoruz. Bizlere çok güveniyorlar. Türkiye'de çok başarılı, işlerini özenle yapan organizasyon firmaları var" ifadelerini kullandı.