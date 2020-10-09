20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
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20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı

09.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:25
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı

Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce İl Özel İdaresi'nin fidan desteğiyle 20 dekarda başlayan çilek üretimi bugün 200 dekara ulaştı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce İl Özel İdaresi'nin fidan desteğiyle 20 dekarda başlayan çilek üretimi bugün 200 dekara ulaştı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Tüketici tarafından pazarlarda ve manavlarda ısrarla aranılan çilek çeşidi olarak Aksu Yayla çileği bir marka haline gelmiştir" dedi.

Isparta'nın Aksu ilçesi ve köylerinde 2016 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 20 dekarlık alanda çilek üretimi başladı. İlçede çilek üretimi albion çeşidinin bölgeye uyum sağlaması ve kalite ile verimin yüksek olması nedeniyle çiftçiler tarafından oldukça ilgi gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun talimatları doğrultusunda, İl Müdürlüğü olarak küçük ölçekli tarım arazilerinin değerlendirilmesi, birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi ve kırsal alanda istihdam sağlanması amacı ile pazar sorunu olmayan çilek üretiminin yaygınlaştırılması için 2020 yılında Müdürlüğümüzce hazırlanan Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile İl Özel İdaresi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 61 dekar alana dikimi yapılması için çilek fidesi desteği sağlanmıştır" dedi.

"Marka haline geldi"

İl Müdürlüğü teknik personelinin her hafta saha ve eğitim çalışması yaptığını dile getiren Adıgüzel, "Aksu İlçesi Yılanlı Köyünde 10 dekar alanda ve merkez Yakaören köyünde 5 dekar alanda örtü altı çilek üretimi yapılarak, 15 Mayıs'ta başlayan üretim yaklaşık 1 ay öne çekilmiş ve hasat dönemi Kasım ayına kadar uzatılmıştır. Gelinen süreçte Aksu İlçesinde çilek üretim alanı 200 dekara ulaşmış ve tüketici tarafından pazarlarda ve manavlarda ısrarla aranılan çilek çeşidi olarak Aksu yayla çileği bir marka haline gelmiştir" diye konuştu. - ISPARTA

20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı
20 dekarda başlayan çilek üretimi 200 dekara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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