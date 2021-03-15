2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı
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2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı

15.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:57
2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a geçmek isteyen, 2 PKK' lı yakalandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a  geçmek isteyen, 2  PKK' lı yakalandı.

Gözaltına alınan 2 PKK 'lıdan  A.Y.'nin, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma', E.A.,'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması olduğu bildirildi.Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler askeri bölgeye düzenledikleri operasyonla 2  şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada  A.Y'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma,  suçlarından,  E.A'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:58:42. #1.15#
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