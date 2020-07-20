1928 Bucaspor final için sahada TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri durması sonrası Futbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor, yarın Antalya'daki yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la final için karşılaşacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri durması sonrası Futbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor, yarın Antalya'daki yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la final için karşılaşacak. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki maç saat 22.00'de başlayacak. Ramazan Keleş'in yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak. Ligde grubunda 28 maçta 49 puanla dördüncü sırayı elde eden sarı-lacivertli ekip 50 puanla üçüncü basamakta yer alan rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ve seri penaltılarda elemeyi başarırsa finalde Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor eşleşmesinin galibiyle 2. Lig için rakip olacak. Buca, normal sezonun ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini rövanşta deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Play-Off öncesi teknik direktörlük görevine Ersin Aka'nın yerine Sportif Direktör Tolga Doğantez'i getirdi.

Kaynak: DHA