1900'lü yılların Ankarası'na yolculuk

29.08.2019 16:27

Enver Arcak'ın yönettiği, Ankara Musevilerinin anlatılmamış tarihinin yansıtıldığı 'Hermana', BluTV'de izleyicilerle buluşuyor.

Paylaştığı içeriğiyle izleyicilerine zengin bir seyir keyfi sunan BluTV, belgesel türünün önemli yapımlarını seçkisine ekliyor. Amsterdam'dan Boston'a ve Türkiye'ye, katıldığı festivallerden ödüllerle ayrılan 'Hermana' adlı belgesel, ilk kez ve sadece sevilen dijital platformda seyircilerle buluşuyor.

Enver Arcak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, Anadolu'daki en eski Yahudi topluluklarından biri olan Ankara Musevilerinin geçmişine uzanıyor. Başlangıçta Romaniot bir topluluk olarak var olan, 15'inci yüzyıl Sefarad göçleri, sonrasındakiler ve son olarak Cumhuriyet'in erken dönemindeki göçlerle 20'nci yüzyılın ilk yarısında kentteki en yüksek nüfusa ulaşan topluluğun bu tarihin tozlu sayfalarında kalan yolculuğu, 'Hermana'yla aydınlanıyor. Belgesel, Helenistik dönemden Osmanlı'ya Ankara Yahudilerinin tarihsel gelişim ve varoluşlarını aktarıp 20'nci yüzyıla odaklanarak cemaatin sosyal ve ekonomik hayatının daha önce anlatılmamış tarihini sunuyor.

İstanbul ve İsrail'in çeşitli kentlerinde Ankara'dan göç etmiş kişilerle yüz yüze görüşmelerin yer aldığı, döneme ait pek çok yazılı ve görsel arşivin de sunulduğu 'Hermana', konuyla ilgili yapılmış kapsamlı ilk araştırma ve belgesel özelliğini taşıyor.

Çekimlerini Zeynep Şişman ve Larissa Araz'ın gerçekleştirdiği, kurgusunu Sami Öztürk'ün yaptığı ve müziklerine ise Aydın Akın'ın imza attığı belgesel, BluTV'den izlenebiliyor.

Kaynak: Bültenler