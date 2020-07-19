19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Teknik Analiz 02:00 Arsenal - Manchester City 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 03:50 Efsanelerin İzinde 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 İleri Üçlü 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:00 İngiltere Premier Lig Özetler 05:30 Teknik Analiz 05:50 Spor Kitaplığı 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion 07:00 Arsenal - Manchester City 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:25 Spor Kitaplığı 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Hava Durumu 10:00 Stadyum 11:15 La Liga Özetler 11:55 Hava Durumu 12:00 Maradona Belgeseli 12:00 Arsenal - Manchester City 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:40 TFF 1. Lig Özetler 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Avrupa Stüdyosu 14:00 Aktüel Futbol 15:00 Spor Hafta Sonu 16:00 Spor Hafta Sonu 17:30 Dakika Skor 18:45 Stadyum 19:25 Spor Hafta Sonu 19:55 Manchester United - Chelsea 21:00 Dakika Skor 21:45 Arsenal - Manchester City 22:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum 23:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com