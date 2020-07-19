19 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
01:00 Teknik Analiz
02:00 Arsenal - Manchester City
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 İleri Üçlü
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
05:50 Spor Kitaplığı
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Southampton - Brighton & Hove Albion
07:00 Arsenal - Manchester City
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:25 Spor Kitaplığı
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Hava Durumu
10:00 Stadyum
11:15 La Liga Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Maradona Belgeseli
12:00 Arsenal - Manchester City
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Aktüel Futbol
15:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Hafta Sonu
17:30 Dakika Skor
18:45 Stadyum
19:25 Spor Hafta Sonu
19:55 Manchester United - Chelsea
21:00 Dakika Skor
21:45 Arsenal - Manchester City
22:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
23:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com