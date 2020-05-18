19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 19 Mayıs dolayısıyla gençlere verdiği değeri gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün "Gençler! Cumhuriyet'i ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. ve ülkemiz sizlerin omzunda yükselecektir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir." sözünü anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, bırakmış oldukları mirasa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA