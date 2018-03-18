Samsun'un Havza, Ladik ve Bafra ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi.

Havza ilçesinde, İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenk konulduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve Asteğmen Yağmur Yurdakul, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakıları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından, ilçe mezarlığındaki şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, kabirlere çiçek bırakıldı ve dualar edildi.

Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı İkiz ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciğini de ziyaret etti.

Gün dolayısıyla ayrıca Kevser Camisi'nde Havza Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu.

Ladik

Ladik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara Çanakkale'de Mehmetçik'e yemek olarak verilen buğday çorbası ikram edildi.

Ladik Kaymakamlığı, Belediye, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen atma etkinliğinde, Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde sabah namazı sonrası vatandaşlara Çanakkale'de Mehmetçik'in yemeği buğday çorbası ve ekmek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Selim Özbalcı, kahraman ecdadın bu vatanı müdafaa ederken yaşadığı zorlukları hissetmek ve Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük bir mücadele veren Mehmetçik'e destek için anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe, Kaymakamı Emrah Uzun, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dönmez, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bafra

Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Bafra'da şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Bafra Şehit Aileleri ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Uncu, törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale destanı, milletimizin her türlü yokluk ve acılar içinde bile birlik ve beraberliğiyle neler başarabileceğini göstermiştir." dedi.

Tören sonunda Kaymakam Ali Fuat Türkel, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı ve şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz, Bafra Emniyet Müdür Vekili Murat Öner de katıldı.