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17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Çaykur RizesporBEŞİKTAŞ11.30 Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

17.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:36
17 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ11.30 , maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlayacak.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

BASKETBOL 15.30 Birleşmiş Milletler Ortaklık Lansmanı (Ankara Salonu)16.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı Medya Günü (Ankara Spor Salonu)

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu)


Kaynak: DHA
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