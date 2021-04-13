160 metre sürükledi farkına varmadı
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160 metre sürükledi farkına varmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
160 metre sürükledi farkına varmadı

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken servis otobüsünün altında kalan yaya, metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken servis otobüsünün altında kalan yaya, metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Reşit C. idaresindeki 26 S 0552 plakalı servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya'ya çarptı. Çarpmanın ardından otobüsün altında kalan adam, yaklaşık 160 metre sürüklenerek Sarper Bulvarı'nda hayatını kaybetti. Şüpheli Reşit C.'nin kullandığı servis otobüsü Emek Mahallesi Cihannur Sokak'ta park halinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazayı fark etmeyip olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Reşit C. ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ali Akasya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Akasya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük"

Cadde üzerindeki esnaf Erdoğan Çakmak, bir ses duyunca hızlıca dükkandan dışarı çıktığını belirterek, "Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orada vurup sürükleyerek geliyor. Kafası patlamış. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük" diye konuştu.

Yoldan geçen Bayram Başaran, ilk önce durumun farkına varmadığını söyledi. Cansız bedenin üstünü kartonla örttüğünü anlatan Başaran, "Malzeme almak için garaja geldim. Bir baktım adam orada yatıyor. İlk başta bez parçası olarak düşündüm. Garajın oradan kartonları alarak üstünü örttüm" dedi.

Babasına koştu

Kaza sonucu hayatını kaybeden Ali Akasya'nın oğlu acı haberi duyunca kaza yerine koştu. Güvenlik şeritlerini aşarak babasına koşan acılı evlat, bir süre babasının başından ayrılmadı. Hayatını kaybeden Ali Akasya'nın oğlunun yakınlardaki bir taksi durağında çalıştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı
160 metre sürükledi farkına varmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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