16 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2658793

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, DOSTLAR sk bölgelerinde 16/09/2020 00:00:00 - 16/09/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2658720

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NURETTİN SÖZEN, ZİYA MERİÇ, ÜRGÜPLÜ sk/ YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk// AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-722 sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 16/09/2020 02:00:00 - 16/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2658794

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BURÇ, COŞKU sk bölgelerinde 16/09/2020 04:00:00 - 16/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2662241

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYŞENUR, EVLİYA, FİKİR, HELVACI, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, TÜCCAR, ŞULE sk bölgelerinde 16/09/2020 09:00:00 - 16/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2662240

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ERDEM, KADER, KARADUMAN, MEHİR, MUZAFFER, ORBAY, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ÇINARALTI sk/ İSLAMBEY mah FUNDA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 16/09/2020 09:00:00 - 16/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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