15 Temmuz Şehidimiz Mustafa Yaman Kabri Başında Anıldı

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Yaman, Valilik tarafından okutulan Mevlid-i Şerifin ardından kabri başında anıldı.

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Yaman, Valilik tarafından okutulan Mevlid-i Şerifin ardından kabri başında anıldı.

Ulus ilçesi Kumluca Beldesi Çubuklu Köyü Camiinde okutulan mevlide Garnizon Komutan V. Dz. Alb. Erkan Şahin, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ekrem Altunok ve ilçe halkı katıldı.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İlimiz protokolü tarafından, Şehit Mustafa Yaman'ın kabri ziyaret edilerek tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Kaynak: Habermetre