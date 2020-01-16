14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı

16.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Ali T. (23) polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıktan 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalardan dolayı hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ali T.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Karacasu Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen Ali T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak cezaevine konuldu.