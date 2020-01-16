14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı
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14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Ali T. (23) polis tarafından yakalandı.

16.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı

'ta 6 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Ali T. (23) tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıktan 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalardan dolayı hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ali T.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Karacasu Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen Ali T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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