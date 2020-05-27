14 yaş ve altı çocuklar temiz havanın keyfini çıkarttı Eskişehir'de 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda temiz havanın tadını çıkarıyor.

Eskişehir'de 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda temiz havanın tadını çıkarıyor. Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor. Kentte 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda temiz havanın tadını çıkarıyor. Kaynak: AA