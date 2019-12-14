14 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

14.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Şölen

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

Kaynak: InterSinema.com