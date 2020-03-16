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Osmaneli, Bozüyük, Bilecik, Spor

1308 Osmaneli Belediyespor farka gitti

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1308 Osmaneli Belediyespor, konuk ettiği Bozüyük Güneşspor karşısında farka gitti.

16.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:36
1308 Osmaneli Belediyespor farka gitti

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1308 Osmaneli Belediyespor, konuk ettiği Bozüyük Güneşspor karşısında farka gitti.


Bilecik 1. Amatör Lig 22'inci haftasından ligde 50 puanla 4'üncü sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ile 4 puanla son sırada yer alan Bozüyük Güneşspor Osmaneli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alt yapıdan bir çok oyuncuya ilk 11'de yer 1308 Osmaneli Belediyespor maçı 9-1 kazandı.


Maç sonundan sporcu ve teknik heyeti kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Korona virüsü sebebiyle bugün seyircisiz bir mücadele izledik. Takımımız alt yapıdan gelen gençlerimizle büyük bir mücadele ve güzel bir futbolla farklı bir galibiyet aldı. Konuk takım Bozüyük Güneşspor son derece centilmence bir oyun oynayarak genç kadrosuyla mücadele etti ve haklı takdir kazandı. 1308 Osmaneli Belediye Spor altyapıdan gelen çocukları ve gençleriyle sürdürülebilir başarılar için mücadele ediyor. Futbolda her yaş kategorisinde mükemmel bir altyapıya sahip olan takımımız diğer branşlardaki faaliyetleri ile örnek bir altyapı kulübü olduğunu gösteriyor. Bugün güzel bir futbolla galip gelen takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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