12 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi SÜPER LİG 87 GÜN SONRA 2 MAÇLA BAŞLIYOR21.00 Göztepe - Trabzonspor21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo KayserisporBEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği için bir kampanya başlatıyor.

SÜPER LİG 87 GÜN SONRA 2 MAÇLA BAŞLIYOR 21.00 Göztepe - Trabzonspor 21.00 21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor BEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği için bir kampanya başlatıyor.Beşiktaş Destek Kampanyası'na Başkan Ahmet Nur Çebi de katılacak ve konuşma yapacak.18.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.19.03 Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin açılışı yapılacak. GALATASARAY Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.

Kaynak: DHA