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12 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 87 GÜN SONRA 2 MAÇLA BAŞLIYOR21.00 Göztepe - Trabzonspor21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo KayserisporBEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği için bir kampanya başlatıyor.

12 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi
12.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:01

SÜPER LİG 87 GÜN SONRA 2 MAÇLA BAŞLIYOR

21.00 Göztepe - Trabzonspor

21.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

BEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği için bir kampanya başlatıyor.Beşiktaş Destek Kampanyası'na Başkan Ahmet Nur Çebi de katılacak ve konuşma yapacak.18.00 Siyah beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.19.03 Mehmet Üstünkaya Tesisleri'nin açılışı yapılacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürecek.


Kaynak: DHA

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