11 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 00:30 Football's Greatest 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 02:45 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:45 Kısa Özet 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:00 Teqball 2019 Riyad 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:15 My Story 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:15 Süper Lig Haftanın Golleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:30 Maç Saati 10:45 Z Raporu 12:00 Maç Saati 12:15 Süper Lig Kısa Özet 12:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:00 Süper Lig Maç Özetleri 15:30 Maç Saati 15:34 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 16:00 Süper Lig Maç Sonu 16:00 Taraftar 17:00 Kolaysa Anlat 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:00 beIN Wellness 18:45 My Story 19:00 Futbolun Şehirleri 19:00 Taraftar 19:15 Devre Arası 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 Süper Lig Maç Özetleri 20:30 Süper Lig Maç Önü 20:45 My Story 21:00 Kolaysa Anlat 21:00 beIN Manşet 21:00 Göztepe - Gençlerbirliği 21:45 Devre Arası 22:00 Maç Saati 22:00 Göztepe - Gençlerbirliği 22:45 My Story 23:00 Futbolun Şehirleri 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 My Story 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com