'100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor

Gaziantep'in kadirşinas hayırseverleri gönül birliği ile şehrin eğitimine, geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında kendileri de eğitimci olan Hettup-Özkan Yılmaz ailesi tarafından Şahinbey ilçesine 8 derslikli anaokulu kazandırılacak.

Okul öncesi eğitime önemli katkı sunacak anaokulu için Gaziantep Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Hayırseverler Hettup ve Özkan Yılmaz katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, bir eğitimci olarak 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına verdikleri destek ve göstermiş oldukları duyarlılık için hayırsever aileye teşekkür etti, vefat eden çocuklarına Allah'tan rahmet diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Yılmaz ailesinin, 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyası kapsamında bir anaokuluna destek olacaklarını belirterek, eğitime sundukları katkılar için hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever Hettup Yılmaz ise, eğitime göstermiş olduğu duyarlılık için bir eğitimci olarak Vali Gül'e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında bağış karşılığında Şahintepe Anaokuluna hayırsever isminin verilmesini içeren protokolün imzaları atıldı.

Söz konusu okula, hayırsever Yılmaz ailesinin küçük yaşlarda kaybettiği çocuklarının ismi olan Enes Kaan Yılmaz isminin verileceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler