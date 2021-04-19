'100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor

'100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep'in kadirşinas hayırseverleri gönül birliği ile şehrin eğitimine, geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında kendileri de eğitimci olan Hettup-Özkan Yılmaz ailesi tarafından Şahinbey ilçesine 8 derslikli anaokulu kazandırılacak.

Okul öncesi eğitime önemli katkı sunacak anaokulu için Gaziantep Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Hayırseverler Hettup ve Özkan Yılmaz katıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, bir eğitimci olarak 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına verdikleri destek ve göstermiş oldukları duyarlılık için hayırsever aileye teşekkür etti, vefat eden çocuklarına Allah'tan rahmet diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Yılmaz ailesinin, 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyası kapsamında bir anaokuluna destek olacaklarını belirterek, eğitime sundukları katkılar için hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever Hettup Yılmaz ise, eğitime göstermiş olduğu duyarlılık için bir eğitimci olarak Vali Gül'e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında bağış karşılığında Şahintepe Anaokuluna hayırsever isminin verilmesini içeren protokolün imzaları atıldı.

Söz konusu okula, hayırsever Yılmaz ailesinin küçük yaşlarda kaybettiği çocuklarının ismi olan Enes Kaan Yılmaz isminin verileceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:51:21. #1.16#

title