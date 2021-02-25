10 yıldır aranan kadının katil zanlısı eşi çıktı
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10 yıldır aranan kadının katil zanlısı eşi çıktı

25.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:37
10 yıldır aranan kadının katil zanlısı eşi çıktı

İSTANBUL'da 2011 yılında ortadan kaybolan Güldane Biçer'in, katil zanlısı olarak eşi Osman B., gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 2011 yılında ortadan kaybolan Güldane Biçer'in, katil zanlısı olarak eşi Osman B., gözaltına alındı.   Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Osman B'nin, cesedin yerini söylemesi üzerine polis ekiplerinin başlattığı kazı çalışmasıyla olay yerinde kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Osman B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

İstanbul'da 17 Eylül 2011 tarihinde 32 yaşındaki Güldane Biçer esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Eşi Osman B.'nin kayıp müracaatı üzerine polis harekete geçmiş, ancak bugüne kadar kayıp olan Güldane Biçer'den haber alınamamıştı.

KOCA 10 YIL SONRA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, çelişkili ifadeler veren Osman B.'yi  dün gözaltına aldı. Şüphelinin poliste alınan sorgusunda önce suçunu inkar ettiği, ancak daha sonra eşini  nasıl öldürdüğünü detayları ile anlattığı öğrenildi.

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu Osman B'nin daha önceden eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı cinayetin işlendiği gün eşini arayarak "Çatalca'dan tarla alacağım, seni de görmek istiyorlar. Buraya gel." dediği öğrenildi. Şüphelinin, eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiide bulunan bir çiftlik arazisine götürdüğü, burada çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.   Şüphelinin eşini  gömdükten 24 saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

KEMİK VE ELBİSE PARÇALARI BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Osman B.'nin gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. Yapılan çalışmada bazı kemik parçaları ve elbise parçaları bulundu. Bulunan kemik ve eşyalar Adli Tıp Kurumunda inceleme altına alındı

Adliyeye sevk edilen şüphelinin  poliste verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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